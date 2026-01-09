Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам предприятия и обеспечит стабильную работу водопроводов и канализационных систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области официально вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял Ставищенский поселковый совет, охватив централизованное водоснабжение и водоотвод на территории общины.

Местные власти объясняют, что новые ставки сформированы на основе экономических расчетов Ставищенского ЖКУ. При определении тарифов учитывались затраты на электроэнергию, материально-техническое обеспечение и оплату труда персонала, что позволяет гарантировать бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Для населения установлены следующие цены: подача воды – 30,54 гривны за кубометр без НДС и 36,65 гривны с налогом; отвод стоков - 36,21 гривны без НДС и 43,45 гривны с налогом. Коммунальное предприятие обязано заблаговременно информировать граждан и публиковать текущие данные на официальных ресурсах.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам предприятия и обеспечит стабильную работу водопроводов и канализационных систем.

Местные власти советуют жителям внимательно следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить бесперебойное предоставление услуг. Обновленные тарифы направлены на финансовую устойчивость коммунального предприятия и поддержку инфраструктуры общества.

Дополнительно рекомендуется использовать льготные механизмы государственной помощи для уязвимых категорий населения, что позволит смягчить финансовое влияние на семьи с низкими доходами.

