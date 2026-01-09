Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства та забезпечить стабільну роботу водогонів і каналізаційних систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області офіційно набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Ставищенська селищна рада, охопивши централізоване водопостачання та водовідведення на території громади.

Місцева влада пояснює, що нові ставки сформовані на основі економічних розрахунків Ставищенського ЖКП. При визначенні тарифів враховувалися витрати на електроенергію, матеріально-технічне забезпечення та оплату праці персоналу, що дозволяє гарантувати безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Для населення встановлені такі ціни: подача води — 30,54 гривні за кубометр без ПДВ та 36,65 гривні з податком; відведення стоків — 36,21 гривні без ПДВ та 43,45 гривні з податком. Комунальне підприємство зобов’язане завчасно інформувати громадян та публікувати актуальні дані на офіційних ресурсах.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства та забезпечить стабільну роботу водогонів і каналізаційних систем.

Місцева влада радить жителям уважно слідкувати за оновленнями, планувати сімейний бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити безперебійне надання послуг. Оновлені тарифи спрямовані на фінансову стійкість комунального підприємства та підтримку інфраструктури громади.

Додатково рекомендується користуватися пільговими механізмами державної допомоги для вразливих категорій населення, що дозволить пом’якшити фінансовий вплив на сім’ї з низькими доходами.

