Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на бюджеты украинцев.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально вступило в силу в городе Рени с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Местные власти пересмотрели расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод, объясняя изменения ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии.

Согласно новым тарифам, кубометр воды стоит 38,87 гривны, что на 7,2% больше предыдущей ставки. Стоимость канализационных услуг выросла до 47,62 гривны, что на 17,4% выше, чем раньше. В КП "Водоканал" Ренийского городского совета отмечают, что предварительные цены покрывали лишь 91% фактических затрат предприятия. Увеличение оплаты труда, энергетические расходы и социальные корректировки создали дополнительную нагрузку на коммунальные сети.

За год планируется подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков. В прошлом году тарифы оставались стабильными, а разницу покрыл бюджет за счет специальной инициативной группы.

Местные эксперты рекомендуют гражданам фиксировать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать потребление, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Совет общины призывает жителей регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета, что позволяет избежать задолженности и гарантирует бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации. Дополнительно рекомендуется использовать государственные льготы и субсидии для уязвимых категорий населения, чтобы обеспечить финансовую стабильность в домохозяйствах.

