Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має вплив на бюджети українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно набрало чинності у місті Рені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева влада переглянула розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення, пояснюючи зміни зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

Згідно з новими тарифами, кубометр води коштує 38,87 гривні, що на 7,2% більше за попередню ставку. Вартість каналізаційних послуг зросла до 47,62 гривні, що на 17,4% вище, ніж раніше. У КП «Водоканал» Ренійської міської ради зазначають, що попередні ціни покривали лише 91% фактичних витрат підприємства. Збільшення оплати праці, енергетичні видатки та соціальні коригування створили додаткове навантаження на комунальні мережі.

Протягом року планується подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків. Минулого року тарифи залишалися стабільними, а різницю покрив бюджет за рахунок спеціальної ініціативної групи.

Місцеві експерти радять громадянам фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати споживання, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рада громади закликає жителів регулярно перевіряти офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки, що дозволяє уникнути заборгованості та гарантує безперебійну роботу систем водопостачання і каналізації. Додатково рекомендується скористатися державними пільгами та субсидіями для вразливих категорій населення, щоб забезпечити фінансову стабільність у домогосподарствах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.