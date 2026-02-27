Индексация пенсий с 1 марта в Кировоградской области подразумевает повышение на 12,1% и стартует в 2026 году, сообщает Politeka.

Об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. По его словам, перерасчет охватит всех граждан, получающих средства через Пенсионный фонд.

Чиновник отметил, что показатель на 4% превышает прошлогоднюю инфляцию и распространяется на каждого получателя. Дополнительных обращений не требуется – начисление произойдет автоматически.

Причиной решения явилась финансовая стабильность учреждения. Впервые за продолжительный период бюджет на год утвержден без дефицита. Его объем превышает 1,2 триллиона гривен, что гарантирует прогнозируемость выплат для более чем 10 миллионов украинцев.

Средний размер обеспечения в 2026 составляет около 6 500 гривен. В то же время, более 4,3 миллиона человек получают меньшие суммы. Вот почему пересмотр стал частью комплексной реформы системы социальной защиты.

Министерство уже подготовило обновленную модель и завершает работу над законопроектом, обеспечивающим долгосрочную стабильность и справедливый подход к расчетам.

Эксперты считают, что индексация пенсий с 1 марта в Кировоградской области поддержит покупательную способность пожилых жителей и будет способствовать уменьшению социальной разницы в регионе.

Подробные разъяснения о суммах и сроках можно получить в территориальных подразделениях фонда или через официальные онлайн-сервисы.

Обновленные суммы начнут поступать получателям уже в марте в соответствии с установленным графиком.

