В Запорожье переселенцам предлагают бесплатное жилье для ВПЛ, сообщает Politeka.

В Запорожье на начало 2026 года насчитывается более тысячи свободных койко-мест для внутренне перемещенных лиц. Бесплатное жилье для ВПЛ в городе доступно в модульных городках, общежитиях, шелтерах «Запорожремсервиса» и благотворительных центрах, обеспечивающих временное убежище.

Переселенцы могут выбрать наиболее подходящий вариант размещения в зависимости от состава семьи и собственных нужд. Каждый объект оборудован необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания.

Чтобы получить точную информацию о наличии мест, следует обращаться в департамент социальной защиты Запорожской областной государственной администрации. Контактные телефоны: 0617644265, горячая линия транзитного центра – 0800331630. Также доступна консультация у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского по номеру 0953372260.

Для оформления временного проживания переселенцам необходимо иметь документы: паспорт, ИНН, справку переселенца, документы о льготах (при наличии) и документы всех членов семьи. По прибытии в выбранное место заключается договор на шесть месяцев с возможностью продления. Документы можно предоставить в течение 30 дней после заселения.

Процесс оформления можно упростить через сервис «Действие». Это позволяет подать необходимые документы онлайн и снизить время на оформление.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье готово принимать жителей немедленно, обеспечивая всем необходимым для безопасного и удобного пребывания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.