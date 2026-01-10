Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение регулярного вывоза мусора, поддержание надлежащего санитарного состояния.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026 года в Заводской общине, сообщает Politeka.

Новые пруды касаются вывоза и обработки бытовых отходов. Ранее действующие цены уже не покрывали фактические расходы, что угрожало бесперебойности работы коммунального предприятия.

По данным местного совета, удорожание связано с ростом стоимости материалов, ремонта техники и обслуживания спецтранспорта. Без корректировки тарифов предприятие не могло гарантировать регулярное предоставление услуг.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж увеличится на 14,95 гривны - до 48,80 за человека. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Для бюджетных учреждений тариф поднимается на 2,55 гривны, для других потребителей — на 2,94.

Решение было принято на основе экономических расчетов. Граждане могут подавать предложения или замечания лично в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение регулярного вывоза мусора, поддержание надлежащего санитарного состояния и соответствие платежей фактическим расходам.

Жителям советуют заранее планировать семейный бюджет, отслеживать официальные сообщения и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и сбоев в работе коммунальных служб.

Дополнительно рекомендуется использовать государственные субсидии и льготы для уязвимых категорий населения, что поможет смягчить финансовое влияние на домохозяйства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.