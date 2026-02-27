В Чернигове ввели ограничение движения транспорта, чтобы обеспечить безопасность во время проведения аварийных работ, поэтому рассказываем детали.

Ограничения движения транспорта в Чернигове затронули улицу Василия Тарновского, где коммунальные службы выполняют срочный ремонт водопровода, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Чернигове проинформировали на официальной Фейсбук-странице КП "Черниговводоканал".

Работы начались 26 февраля и продлятся до 6 марта включительно. В этот период курсирование авто на участке от перекрестка с улицей Гетьмана Полуботка до дома №34 А полностью запрещено.

Водителям советуют заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями, чтобы избежать пробок и не создавать аварийных ситуаций.

На время ремонтных работ проезд будет перенаправлен через улицу Гетьмана Полуботка, улицу Коцюбинского и улицу Пятницкую.

На этих участках установлены временные дорожные знаки, помогающие регулировать проезд и сохранить безопасность водителей и пешеходов.

Местные власти подчеркивают, что ограничение движения транспорта в Чернигове является временной мерой и необходимы для быстрого устранения аварийной ситуации на водопроводе.

При выполнении работ коммунальные службы обеспечили доступ к альтернативным маршрутам и установили информационные щиты, сообщающие о перекрытии и продолжительности неудобств на дороге.

Это позволяет жителям и гостям города правильно планировать свои поездки и минимизировать неудобства.

По словам представителей КП "Черниговводоканал", все работы выполняются в строгом соответствии с графиком и с учетом безопасности граждан.

Местные жители, которым приходится пользоваться по улице Василия Тарновского, могут воспользоваться альтернативными маршрутами, а общественный транспорт также корректирует свои рейсы на время перекрытия.

