Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення регулярного вивозу сміття, підтримку належного санітарного стану.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набрало чинності з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, інформує Politeka.

Нові ставки стосуються вивезення та обробки побутових відходів. Раніше діючі ціни вже не покривали фактичні витрати, що загрожувало безперебійності роботи комунального підприємства.

За даними місцевої ради, подорожчання пов’язане із зростанням вартості матеріалів, ремонту техніки та обслуговування спецтранспорту. Без коригування тарифів підприємство не могло гарантувати регулярне надання послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж збільшиться на 14,95 гривні — до 48,80 за одну особу. Власники приватних осель сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Для бюджетних установ тариф піднімається на 2,55 гривні, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалили на основі економічних розрахунків. Громадяни можуть подавати пропозиції або зауваження особисто у КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення регулярного вивозу сміття, підтримку належного санітарного стану та відповідність платежів фактичним витратам.

Мешканцям радять заздалегідь планувати сімейний бюджет, відстежувати офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та збоїв у роботі комунальних служб.

Додатково рекомендується скористатися державними субсидіями та пільгами для вразливих категорій населення, що допоможе пом’якшити фінансовий вплив на домогосподарства.

