Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве включает также и консультации по вопросам социальной поддержки.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве начинает выдачу ресурсов для тех, кто еще не получал поддержку или посещал центр последний раз до 31 апреля 2024 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет канал "Свет на Востоке".

Регистрация намечена на среду, 14 января, в 14:00. Участники должны присутствовать лично. Для детей школьного возраста присутствие желательно после уроков или в каникулы. Исключение сделано только для людей в возрасте 70+, которые могут предварительно зарегистрироваться через Google‑форму.

Процедура получения помощи включает проверку документов, получение талонов и выдачу ресурсов. Общее время пребывания в центре составляет около 100 минут. Пункты работы организованы на Хорольской, 30, с 10:30 до 12:30 будут работать два преподавателя для сопровождения процесса.

Организаторы отмечают, что данные для регистрации (ФИО, номер справки ВПЛ) нужно указывать точно так, как они указаны в документах. Любые ошибки приводят к недействительности заявки. После трех пропусков получения помощи без уважительной причины заявитель теряет право на регистрацию на один год.

Центр призывает планировать время, приходить вовремя и проверять правильность внесенных данных, чтобы получить поддержку без задержек.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве включает в себя не только продовольственные наборы, но и базовые товары, которые помогают обеспечить минимальные потребности во время зимнего периода и поддержать социальную стабильность жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.