С начала 2026 вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения во всех общинах региона. Местные власти объясняют корректировку ростом затрат на электроэнергию, ремонт и обслуживание оборудования, а также увеличением затрат на оплату труда персонала.

В Ставищенском обществе кубометр воды теперь стоит 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом. Водоотвод обойдется в 36,21 грн. без НДС и 43,45 грн. с налогом. Актуальные тарифы обнародованы на портале общества и через публичные объявления.

Контроль соблюдения новых расценок осуществляет заместитель поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает реальным расходам предприятия и обеспечивает стабильную подачу воды и надлежащее функционирование инфраструктуры.

Власти советуют жителям планировать бюджет, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета вовремя. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной поддержкой, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Эксперты подчеркивают, что своевременное планирование платежей помогает избежать долгов и гарантирует бесперебойную работу коммунальных служб. Жители призывают внимательно следить за обновлениями и адаптироваться к изменениям тарифов.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области производит контроль расходов и своевременную оплату важной составляющей финансовой дисциплины для всех домохозяйств региона.

