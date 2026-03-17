Графики отключения света в Запорожье на 18 марта будут действовать в десятках домов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».
Появились дополнительные графики отключения света в Запорожье на 18 марта, которые необходимы для проведения ремонтных работ, которые помогут повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.
С 9 до 16 часов не будет электричества из-за планового ремонта в домах, по адресам:
- Лахтинська — №8, 10, 10а, 10б, 12а
С 10 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они касаются улицы:
- Садивныцтва - №3, 7, 11, 12, 15, 33, 187, 4-6 (парные), 18-24, 19-29, 30-42, 37-43
С 9 до 17 часов будут выключать электричество в Запорожье из-за плановых работ. Ограничения охватят следующие адреса:
- Банкивська — №17
- Брюлова — №5, 5 (п.1–5)
- Володымыра Украинця — №6, 10 (9 пов) п.1–2, 10 (9 пов) п.3–4, 10 (9 пов) п.5–7, 12, 12 п.1–2, 12 п.3–4, 12а
- Гончара — №54–62
- Громадянська — №1–17, 2–20, 19–23, 20а, 22, 22а
- Долынна — №2–6, 9, 10–22, 11, 11а, 21, 25–35, 26–30, 41
- Евпаторийська — №1–2
- Зеленояривська — №1–21, 23, 2–24, 26
- Зразкова — №123–139, 138–152
- Ивана Мазепы — №1–2
- Игора Сикорського — №315, 466а, 468, 468 (п.1–2), 468 (п.3–4), 470 (п.1–2), 470 (п.3–4), 470 (п.5–6)
- Козацькых Гетьманив — №2
- Кругова — №146, 148, 150, 152, 152 (п.1–3), 154, 154а, 177
- Лысычанська — №2, 11, 19–47, 20, 22–60
- Мыхайла Залевського — №2
- Мишо Хаджийського — №1–7, 2–16
- Павла Глазового — №2, 4, 6
- Павлокичкаська — №16А
- Солидарности — №27, 29
- Украинська — №115–119, 121
- Учытельська — №91–105, 94–110
- Чудова — №131–153, 152–180
- пров. Кедровый — №1–27, 2–20
- пров. Моторный — №1–37, 2–30
- пров. Техничный — №1–5, 2, 4.
