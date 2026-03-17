Появились дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся 18 марта.

Графики отключения света в Запорожье на 18 марта будут действовать в десятках домов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».

Появились дополнительные графики отключения света в Запорожье на 18 марта, которые необходимы для проведения ремонтных работ, которые помогут повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

С 9 до 16 часов не будет электричества из-за планового ремонта в домах, по адресам:

Лахтинська — №8, 10, 10а, 10б, 12а



С 10 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они касаются улицы:

Садивныцтва - №3, 7, 11, 12, 15, 33, 187, 4-6 (парные), 18-24, 19-29, 30-42, 37-43

С 9 до 17 часов будут выключать электричество в Запорожье из-за плановых работ. Ограничения охватят следующие адреса:

Банкивська — №17

Брюлова — №5, 5 (п.1–5)

Володымыра Украинця — №6, 10 (9 пов) п.1–2, 10 (9 пов) п.3–4, 10 (9 пов) п.5–7, 12, 12 п.1–2, 12 п.3–4, 12а

Гончара — №54–62

Громадянська — №1–17, 2–20, 19–23, 20а, 22, 22а

Долынна — №2–6, 9, 10–22, 11, 11а, 21, 25–35, 26–30, 41

Евпаторийська — №1–2

Зеленояривська — №1–21, 23, 2–24, 26

Зразкова — №123–139, 138–152

Ивана Мазепы — №1–2

Игора Сикорського — №315, 466а, 468, 468 (п.1–2), 468 (п.3–4), 470 (п.1–2), 470 (п.3–4), 470 (п.5–6)

Козацькых Гетьманив — №2

Кругова — №146, 148, 150, 152, 152 (п.1–3), 154, 154а, 177

Лысычанська — №2, 11, 19–47, 20, 22–60

Мыхайла Залевського — №2

Мишо Хаджийського — №1–7, 2–16

Павла Глазового — №2, 4, 6

Павлокичкаська — №16А

Солидарности — №27, 29

Украинська — №115–119, 121

Учытельська — №91–105, 94–110

Чудова — №131–153, 152–180

пров. Кедровый — №1–27, 2–20

пров. Моторный — №1–37, 2–30

пров. Техничный — №1–5, 2, 4.

