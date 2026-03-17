В 2026 году ешение о завершении отопительного сезона в Запорожье принимают с учетом погодных условий, в первую очередь, среднесуточной температуры, пишет Politeka.net.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830 подачу тепла могут прекратить тогда, когда средняя температура в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

В прошлом году отопительный сезон в Запорожье завершили из решения исполнительного комитета городского совета №212. Согласно этому документу, отопление в городе перестали подавать с 27 марта 2025 года.

Вероятно, в 2026 году решение о завершении отопительного сезона в Запорожье также будет приниматься по подобной процедуре — на основании отдельного решения исполкома городского совета с учетом температурных показателей и действующих нормативных требований.

Следует отметить, что во многих многоквартирных домах уже установлены счетчики тепловой энергии. Благодаря этому обитатели или объединения совладельцев могут самостоятельно регулировать подачу тепла. В более теплые дни это позволяет уменьшать температуру в помещениях и более рационально использовать энергоресурсы.

Несмотря на то, что точная дата завершения текущего отопительного сезона еще не определена, в регионе уже приступили к подготовке к следующей зиме — сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, подготовительные работы стартовали заранее в соответствии с поручениями Президента и Премьер-министра Украины, чтобы область была максимально готова к возможным вызовам в холодный период.

Особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры и укреплению энергетической независимости региона. В частности, идет строительство защитных сооружений на ключевых объектах, обеспечивающих жизнедеятельность общин.

Кроме того, в регионе постепенно внедряют альтернативные источники энергии, что позволит снизить зависимость от централизованных систем энергоснабжения.

