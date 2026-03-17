В марте 2026 в украинских супермаркетах фиксируют очередные изменения цен, а именно подорожание продуктов в Запорожье, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло больше всего.

Хотя подорожание продуктов в Запорожье не всегда резкое, общая тенденция свидетельствует о постепенном повышении средних цен по сравнению с февралем. В то же время разница в стоимости между разными торговыми сетями остается достаточно заметной.

Несколько выросла средняя цена на свинину

В марте свиная лопатка в среднем стоит 229,92 грн за кг, в то время как в феврале средняя стоимость составила 225,61. Таким образом, в месяц продукт подорожал примерно на 4 гривны.

Самая выгодная стоимость на свинину сейчас предлагает Novus — 219 грн за кг. У Metro килограмм лопатки стоит 227,76. Несколько дороже этот продукт продают в Auchan – 234,90, тогда как самая высокая цена зафиксирована в Megamarket – 238 за килограмм.

Повышение наблюдается и во фруктовом сегменте

Средняя стоимость мандаринов в марте составляет 77,27 грн за кг, в то время как в феврале она была на уровне 72,63. Таким образом, за месяц фрукты подорожали более чем на 4 гривны.

В то же время разница между супермаркетами очень значительна. Дешевле мандарины можно приобрести у Metro — 64 грн за кг, а также у Auchan — 64,70. У Novus составляет 66,99. В Megamarket этот фрукт продают значительно дороже — 113,40, что почти вдвое больше, чем в самых дешевых магазинах.

Рост затронул и бакалейную продукцию

Средняя стоимость на гречку в марте составляет 50,82 грн за кг, в то время как в феврале она составляла 49,85. Таким образом, крупа подорожала почти на одну гривну.

Самая низкая цена на гречку предлагает Auchan — 42,90 грн за килограмм. В Metro она стоит 47,90, а у Novus – 47,89. Самый дорогой вариант традиционно зафиксирован в Megamarket, где килограмм гречихи продается за 64,60.

Последние новости Украины:

