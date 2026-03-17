Пока не определена дата завершения отопительного сезона в Одессе на 2026 год, однако батареи будут перекрывать по установленным нормам, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что известно об отключении батарей в этом году.

По состоянию на данный момент точная дата завершения отопительного сезона в Одессе в 2026 году не определена, поскольку она напрямую зависит от погодных условий. Общие правила регулируются постановлением Кабинета Министров Украины № 830, согласно которому подачу тепла прекращают, если среднесуточная температура воздуха превышает +8 °C в течение трех дней подряд.

Это означает, что решение об отключении отопления принимается уже во время самого сезона – с учетом фактической температуры, а не заранее определенной даты. При стабильном потеплении соответствующие службы могут начать постепенное прекращение теплоснабжения.

Например, в 2025 году отопительный сезон в Одессе завершился 31 марта. Соответствующее распоряжение №173 от 28 марта подписал городской голова Геннадий Труханов.

Документом предполагалось отключение систем централизованного отопления всеми балансодержателями, а также начало подготовки теплового хозяйства к следующему году, в частности, проведение ремонтных работ.

Учитывая, что Одесса расположена на юге Украины и имеет более мягкий климат, чем большинство регионов, весеннее потепление здесь обычно наступает раньше. Это позволяет завершать отопительный сезон в конце марта или даже немного раньше.

По предварительным прогнозам синоптиков, весна 2026 года может быть теплее средних показателей. Поэтому существует вероятность, что отключение отопления произойдет примерно в те же сроки, что и в прошлом — конце марта.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.