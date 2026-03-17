В Николаевской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ в рамках программ Всемирной продовольственной программы ООН.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области предоставляются в рамках продовольственной поддержки Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, сообщает Politeka.

О возможности получить бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области рассказали на официальном сайте ВПП ООН.

Речь идет о раздаче специально сформированных продовольственных коробок, рассчитанных на 30 дней и покрывающих 60 процентов от месячной нормы потребления калорий.

В состав набора входят мука, гречневая крупа, пшенная крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные консервы, бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Программа включает Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области.

В каждом обществе решение по объему помощи принимается с учетом ситуации с продовольственной безопасностью, работы местных рынков и условий безопасности.

В некоторых случаях поддержку могут получить все жители общины, в других она направляется только тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости, согласованным с партнерами или местными властями.

Именно так реализуются бесплатные продукты для ВПЛ, что позволяет адресно поддержать тех, кто в этом больше нуждается.

Помощь оказывается через локальные благотворительные организации. В нашем регионе партнером выступает АДРА. По вопросам раздачи продовольственных коробок можно обращаться на горячую линию по номеру 0800 20 13 30.

Линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 20:00, в пятницу с 08:00 до 14:00, суббота – выходной день.

Кроме коробок длительного хранения, ВПП ООН предоставляет готовые к употреблению наборы для людей, которые недавно эвакуировались или не имеют возможности самостоятельно готовить еду.

Последние новости Украины:

