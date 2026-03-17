В Ровенской области 18 марта запланированы графики отключения света в некоторых населённых пунктах региона.

Графики отключения света в Ровенской области на 18 марта вводятся из-за плановых профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

В Ровенской области 18 марта запланированы графики отключения света в некоторых населённых пунктах региона. Такие мероприятия проводятся для обслуживания и модернизации энергосетей, что позволяет повысить надежность и стабильность электроснабжения. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиком и перечнем адресов, где будут ограничены, чтобы учесть временные перебои и спланировать свои дела без лишних неудобств.

В селе Малый Жытын электроэнергия не будет подаваться с 09:00 до 17:00 на определенных улицах:

Берегова — 52, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вышнева — 11, 19, 23, 25

Княгыни Ольгы — 1, 1А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 7

Польова — 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 5, 7, 9, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79

Прыходька — 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 41Б, 43, 43А, 45, 6, 7, 7А, 8, 9

В селе Забороль свет будет выключен с 09:00 до 17:00 по конкретным адресам:

Весела — 1, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 44, 5, 6, 7

Сонячна - 11, 15, 26, 46, 7, 9

В населенном пункте Велыкый Олексын с 09:00 до 17:00 жители останутся без электроснабжения на отдельных улицах:

Весняна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 9, 79

Заводська — 4

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 22, 24А

Камяна — 31

Л.Украинкы — 2, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 3А, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 9

Промыслова — 2

Шевченка — 29, 33, 34А, 34Б, 35, 36, 37, 39, 39А, 44

В селе Жобрын электроснабжение временно прекратят с 09:00 до 17:00, затрагивая лишь некоторые улицы:

Тыха — 10, 12, 35, 37, 4, 6, 8

Центральна — 33, 33А, 39, 41, 7, 82, 82А, 84, 86, 92.

