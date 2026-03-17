В разных населенных пунктах в Ивано-Франковской области будут временно действовать графики отключения света на 18 марта.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на 18 марта охватят ряд населенных пунктов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию сообщило несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Специалисты будут проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей в Ивано-Франковской области, чтобы повысить их надежность и уменьшить риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах области будут временно действовать графики отключения света.

18 марта 2026 года с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в ряде сел. В частности, ограничения будут введены в селе Джуркив на улицах Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М. Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська и Ю. Гагарина.

Также свет выключат с 09:00 до 17:00 в селе Пыщаче на улицах Довбуша, Козланюка и Украинська, а в селе Пидгайчыкы – на улице Чигры.

Кроме того, 18 марта с 11:00 до 17:00 обесточения запланированы в селе Загайпиль, где электричества не будет на улицах 1-го Травня, Богдана Хмельныцького, Молодижна, Садова, Тараса Шевченка, Украинська, Хрептюкова та Шкильна.

В это же время с 11:00 до 17:00 отключения коснутся и части села Пидгайчыкы — в частности улиц 1-го Травня, Васыля Стефаника, Гора, Горишня, Гостынець, Грыгорашивка, Заводська, Загайпильська, Ивана Франка, Колгоспна, Левада, Левадна, Леси Украинкы, Лисова, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Нова, Озерна, Перемогы, Польова, Помиркы, Сильська, Соборна, Сороханка, Танкистив, Тараса Шевченка, Тыха, Чигры, Шкильна, Я. Выннычука та Ярослава Мудрого.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на 18 марта также продлятся с 10:00 по 16:00 в селах Горохолына (улицы Вячеслава Чорновола, Украинська), Ластивци (улицы Ольги Кобылянской).

