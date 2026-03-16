С начала 2026 г. в Полтавской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Новые цены включают в себя централизованное водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов во всех общинах региона.

Местные жители уже получили обновленные платежки. Для многоквартирных домов ежемесячная плата выросла на 14,95 грн. и составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домохозяйства теперь платят 37 грн. вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн., другие организации — на 2,94 грн.

В Заводском обществе объясняют, что изменения тарифов связаны с ростом затрат на обслуживание сетей, закупку материалов и поддержку оборудования в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли влиять на качество услуг.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут оставлять предложения или замечания через электронные сервисы или напрямую обращаться к предприятию.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области гарантирует бесперебойную работу водопроводов, своевременный отвод стоков и вывоз мусора. Она также обеспечивает плановые ремонты, модернизацию оборудования и поддержку персонала.

Жителям советуют заранее планировать семейный бюджет, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета в срок. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной помощью для уменьшения финансовой нагрузки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области делает контроль потребления ресурсов и своевременную оплату ключевыми для стабильного функционирования водоснабжения и содержания жилищного фонда.

