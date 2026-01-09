Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві включає також й консультації з питань соціальної підтримки.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві розпочинає видачу ресурсів для тих, хто ще не отримував підтримку або відвідував центр востаннє до 31 квітня 2024 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає канал «Світло на Сході».

Реєстрація запланована на середу, 14 січня, о 14:00. Учасники повинні бути присутніми особисто. Для дітей шкільного віку присутність бажана після уроків або у канікули. Виняток зроблено лише для людей віком 70+, які можуть попередньо зареєструватися онлайн через Google‑форму.

Процедура отримання допомоги включає перевірку документів, отримання талонів та видачу ресурсів. Загальний час перебування у центрі складає приблизно 100 хвилин. Пункти роботи організовані на Хорольській, 30, з 10:30 до 12:30 працюватимуть два викладачі для супроводу процесу.

Організатори наголошують, що дані для реєстрації (ПІБ, номер довідки ВПО) потрібно вказувати точно так, як вони зазначені у документах. Будь-які помилки призводять до недійсності заявки. Після трьох пропусків отримання допомоги без поважної причини заявник втрачає право на реєстрацію на один рік.

Центр закликає планувати час, приходити вчасно та перевіряти правильність внесених даних, щоб отримати підтримку без затримок.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві включає не лише продовольчі набори, а й базові товари, що допомагають забезпечити мінімальні потреби під час зимового періоду та підтримати соціальну стабільність мешканців.

