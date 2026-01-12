Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киеве гарантирует поддержку, безопасные условия и уверенность в сложный период.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киеве начинает работу с обязательной регистрацией для всех желающих, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает поддержку внутри перемещенных лиц и организуется так, чтобы обеспечить доступ к базовым ресурсам, безопасные условия проживания и стабильность для семей и отдельных граждан.

Регистрация открыта на среду, 14 января 2026, для тех, кто обращался к организаторам последний раз до 31 апреля 2024, а также для новых участников, ранее не пользовавшихся услугами.

Процедура получения помощи состоит из трех этапов: проверки регистрации и документов, получение талонов и выдачи ресурсов. Все действия вместе занимают около 100 минут.

Помощь доступна лицам от 7 лет. Присутствие каждого участника при выдаче обязательно. Исключение сделано для людей 70+, которые могут зарегистрироваться заранее через онлайн-форму и получить поддержку без личного присутствия.

Мероприятие будет проходить по адресу ул. Хорольская, 30. Консультации и помощь по оформлению документов доступны по телефону: 380963167656, с 11:00 до 15:00 в будние дни.

Организаторы отмечают правильность заполнения регистрационной формы: ФИО, номер справки ВПЛ и другие данные должны точно совпадать с документами. Любые ошибки, даже одна буква, делают регистрацию недействительной.

Участники должны учитывать свое время в день выдачи, поскольку весь процесс занимает около 100 минут. После трех неявок без предупреждения право на получение пособия приостанавливается на один год.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киеве гарантирует поддержку, безопасные условия и уверенность в сложный период. Организаторы отмечают, что программа продлится весь зимний сезон и будет постепенно охватывать больше домохозяйств, нуждающихся в помощи.

