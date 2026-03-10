Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Одессе и получать регулярную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале 2026 года после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на людей преклонных лет и внутренне перемещенных граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Программу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни». Команда каждый день готовит горячие обеды и напитки. Выдача начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о тех, кто нуждается в особом внимании, чтобы ресурсы распределялись максимально адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. Здесь предоставляют консультации по социальным вопросам, разъясняют доступные сервисы и создают условия для общения, что улучшает эмоциональное состояние посетителей.

Отдельно предусмотрена адресная поддержка для людей с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение, что позволяет охватить тех, кто не может самостоятельно прийти в пункт.

С момента возобновления работы осуществлено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Это помогает равномерно распределить ресурсы и охватить больше нуждающихся.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными сообщениями, чтобы планировать посещение и обеспечить бесперебойную работу программы. Последующая реализация зависит от поддержки партнеров и наличия необходимых ресурсов.

Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Одессе и получать регулярную поддержку, обеспечивая стабильное питание и социальное сопровождение пожилых людей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.