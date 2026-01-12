Гуманітарна допомога для ВПО в Києві гарантує підтримку, безпечні умови та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО в Києві розпочинає роботу з обов’язковою реєстрацією для всіх охочих, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає підтримку внутрішньо переміщених осіб та організовується так, щоб забезпечити доступ до базових ресурсів, безпечні умови проживання та стабільність для сімей і окремих громадян.

Реєстрація відкрита на середу, 14 січня 2026 року, для тих, хто звертався до організаторів останній раз до 31 квітня 2024 року, а також для нових учасників, які раніше не користувалися послугами.

Процедура отримання допомоги складається з трьох етапів: перевірки реєстрації та документів, отримання талонів і власне видачі ресурсів. Усі дії разом займають приблизно 100 хвилин.

Допомога доступна особам від 7 років. Присутність кожного учасника під час видачі обов’язкова. Виняток зроблено для людей віком 70+, які можуть зареєструватися заздалегідь через онлайн-форму та отримати підтримку без особистої присутності.

Захід проходитиме за адресою: вул. Хорольська, 30. Консультації та допомога з оформленням документів доступні за телефоном: 380963167656, з 11:00 до 15:00 у будні дні.

Організатори наголошують на правильності заповнення реєстраційної форми: ПІБ, номер довідки ВПО та інші дані мають точно збігатися з документами. Будь-які помилки, навіть одна літера, роблять реєстрацію недійсною.

Учасники мають враховувати свій час у день видачі, оскільки весь процес займає близько 100 хвилин. Після трьох неявок без попередження право на отримання допомоги призупиняється на один рік.

