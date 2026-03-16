Подорожание проезда во Львовской области может продолжиться, если расходы на топливо и содержание транспорта и дальше будут расти.

Подорожание проезда во Львовской области произошло на пригородных и междугородных маршрутах, где перевозчики подняли цены ориентировочно на 10-15%, сообщает Politeka.

Минимальная стоимость поездки выросла с 30 до 35 гривен.

Об изменениях сообщили во Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов". Председатель правления Иван Велийко отметил, что решение приняли почти все компании, работающие в регионе.

По его словам, корректировка проходила поэтапно — с 27 февраля по 8 марта, в зависимости от завершения необходимых процедур. Стоимость одного километра теперь составляет от 2,3 до 2,7 гривен в зависимости от направления.

Представители отрасли объясняют пересмотр тарифов ростом цен на топливо, повышением затрат на электроэнергию, страхование и техническое обслуживание. Также увеличилась налоговая нагрузка и расходы на оплату труда водителей.

Начальник управления транспорта Львовской ОВА Степан Рудницкий сообщил, что компании проинформировали администрацию об изменениях в соответствии с установленной процедурой. Среди ключевых причин он назвал удорожание горючего и необходимость пересмотра зарплат.

По его словам, в прошлом году средний уровень выплат водителям составлял около 20 тысяч гривен, сейчас – 21,7 тысячи. Предприятия вынуждены корректировать оплату, чтобы сберечь персонал.

Эксперты не исключают, что подорожание проезда во Львовской области может продолжиться, если расходы на топливо и содержание транспорта и дальше будут расти. Пассажирам советуют учитывать новые расценки при планировании поездок.

