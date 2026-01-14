Подорожание продуктов в Харьковской области уже отражается на семейных бюджетах, сообщает Politeka.

Январь 2026 принес повышение стоимости основных товаров в супермаркетах, включая крупы, молочные изделия и овощи. Эксперты увязывают это с ростом затрат на производство, логистику и энергоносители.

Крупы показали заметное удорожание. Пшено (1 кг) теперь стоит в среднем 33,05 грн, что на 1,65 больше чем в декабре. Самые дешевые предложения зафиксированы в Megamarket – 32,20, самые дорогие – в Auchan за 33,90. Такие колебания показывают разницу между сетью и поставщиками.

Молочные продукты тоже стали дороже. Сыр кисломолочный "Простонаше" 9% (300 г) сейчас продают в среднем за 98,13 грн. У Metro его цена составляет 94 гривны, у Novus – 94,99, а у Megamarket – 105,40. По сравнению с декабрем, средняя стоимость выросла на 0,50, что отражает умеренное, но постоянное повышение.

Среди овощей больше подорожал болгарский перец желтый. Средняя цена сейчас – 266,97 грн за килограмм, что более чем на 10 гривен больше, чем в предыдущем месяце. В Megamarket он стоит 315,90, у Novus – 279, а в Auchan – 206. Такие колебания свидетельствуют о зависимости от поставщиков и сезонных факторах.

Аналитики советуют потребителям планировать покупки, сравнивать цены и учитывать сезонные предложения. Для социально уязвимых категорий доступны программы поддержки, помогающие компенсировать повышение затрат.

Подорожание продуктов в Харьковской области делает важным планирование семейного бюджета, экономное использование продуктов и выбор выгодных магазинов. Это позволяет сохранять стабильный уровень потребления и поддерживать финансовую устойчивость даже в периоды роста цен.

