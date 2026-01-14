Подорожчання продуктів у Харківській області вже позначається на сімейних бюджетах, повідомляє Politeka.

Січень 2026 року приніс підвищення вартості основних товарів у супермаркетах, включаючи крупи, молочні вироби та овочі. Експерти пов’язують це зі зростанням витрат на виробництво, логістику та енергоносії.

Крупи показали помітне подорожчання. Пшоно (1 кг) тепер коштує в середньому 33,05 грн, що на 1,65 більше, ніж у грудні. Найдешевші пропозиції зафіксовані в Megamarket – 32,20, найдорожчі – в Auchan за 33,90. Такі коливання демонструють різницю між мережею та постачальниками.

Молочні продукти також стали дорожчими. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) зараз продають у середньому за 98,13 грн. У Metro його ціна становить 94 гривні, у Novus – 94,99, а у Megamarket – 105,40. Порівняно з груднем середня вартість зросла на 0,50, що відображає помірне, але постійне підвищення.

Серед овочів найбільше подорожчав болгарський перець жовтий. Середня ціна зараз – 266,97 грн за кілограм, що на понад 10 гривень більше, ніж у попередньому місяці. У Megamarket він коштує 315,90, у Novus – 279, а в Auchan – 206. Такі коливання свідчать про залежність від постачальників та сезонні фактори.

Аналітики радять споживачам планувати покупки, порівнювати ціни та враховувати сезонні пропозиції. Для соціально вразливих категорій доступні програми підтримки, що допомагають компенсувати підвищення витрат.

Подорожчання продуктів у Харківській області робить важливим уважне планування сімейного бюджету, економне використання продуктів та вибір вигідних магазинів. Це дозволяє зберігати стабільний рівень споживання та підтримувати фінансову стабільність навіть у періоди зростання цін.

