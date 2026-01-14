Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно гарантировать стабильность работы предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял городской совет , а обслуживание осуществляет КП «Костопольводоканал».

С нового года жители Костополя будут платить за воду и канализацию по обновленным тарифам.

Цены повысили из-за увеличения затрат на электроэнергию, ремонтные работы, стройматериалы и оплату труда персонала. Кубометр воды теперь стоит 38,14 грн., водоотвод – 42,10 грн. с НДС.

Городские власти отметили, что бесперебойное водоснабжение и работа канализационной сети остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные резервные установки для поддержки услуг при возможных отключениях электричества.

В «Костопольводоканале» объяснили, что дополнительные средства необходимы из-за незаконных подключений, отсутствия счетчиков и роста потребления. Это повышает нагрузку на сети и давит на бюджет предприятия.

Для прозрачности обнародованы сравнительные тарифы в Костополе и соседних общинах. Это позволяет жителям оценить новые ставки и скорректировать заранее семейные расходы.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно гарантировать стабильность работы предприятия, сохранить качество обслуживания и обеспечить бесперебойную подачу воды и канализационные услуги. Гражданам советуют следить за официальными обновлениями и планировать платежи во избежание долгов и сохранить стабильность пользования услугами.

