Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має гарантувати стабільність роботи підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила міська рада, а обслуговування здійснює КП «Костопільводоканал».

З нового року мешканці Костополя платитимуть за воду та каналізацію за оновленими тарифами.

Ціни підвищили через збільшення витрат на електроенергію, ремонтні роботи, будматеріали та оплату праці персоналу. Кубометр води тепер коштує 38,14 грн, водовідведення – 42,10 грн із ПДВ.

Міська влада зазначила, що безперебійне водопостачання та робота каналізаційної мережі залишаються пріоритетом навіть за умов воєнного стану. Підприємство використовує автономні резервні установки для підтримки послуг під час можливих відключень електрики.

У «Костопільводоканалі» пояснили, що додаткові кошти необхідні через незаконні підключення, відсутність лічильників та зростання споживання. Це підвищує навантаження на мережі та тисне на бюджет підприємства.

Для прозорості оприлюднено порівняльні тарифи в Костополі та сусідніх громадах. Це дозволяє жителям оцінити нові ставки і скоригувати сімейні витрати заздалегідь.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має гарантувати стабільність роботи підприємства, зберегти якість обслуговування та забезпечити безперебійну подачу води і каналізаційні послуги. Громадянам радять стежити за офіційними оновленнями та планувати платежі, щоб уникнути боргів і зберегти стабільність користування послугами.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці