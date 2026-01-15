Повышение тарифов на коммунальные услуги Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует стабильное функционирование водопроводов.

С 1 января 2026 г. в Киевской области начало действовать повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Решение принял Ставищенский поссовет для централизованного водоснабжения и водоотведения на территории общины.

Новые тарифы сформированы из экономических расчетов коммунального предприятия. При определении стоимости учтены расходы на электроэнергию, обслуживание оборудования и заработные платы работников. Это позволяет поддерживать бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Для населения установлены следующие ставки: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Коммунальное предприятие обязано информировать жильцов через официальные ресурсы обо всех изменениях.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В местном ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует стабильное функционирование водопроводов и канализационных систем.

Власти советуют гражданам внимательно следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить непрерывное пользование услугами. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и поддержка государства, что уменьшает финансовую нагрузку на домохозяйства.

Жителям также рекомендуют учитывать новые тарифы при ежемесячном планировании расходов. Это поможет избежать непредвиденных сложностей и сохранить стабильный доступ к водоснабжению и канализации, а также позволит более эффективно контролировать семейный бюджет.

