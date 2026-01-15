Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує стабільне функціонування водогонів.

З 1 січня 2026 року в Київській області почало діяти підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Ставищенська селищна рада для централізованого водопостачання та водовідведення на території громади.

Нові тарифи сформовані на підставі економічних розрахунків комунального підприємства. При визначенні вартості враховано витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та заробітні плати працівників. Це дозволяє підтримувати безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Для населення встановлено такі ставки: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ та 36,65 грн із податком; відведення стоків — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство зобов’язане інформувати мешканців через офіційні ресурси про всі зміни.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У місцевому ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує стабільне функціонування водогонів і каналізаційних систем.

Влада радить громадянам уважно стежити за оновленнями, планувати сімейний бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити безперервне користування послугами. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та підтримка держави, що зменшує фінансове навантаження на домогосподарства.

Мешканцям також рекомендують враховувати нові тарифи під час щомісячного планування витрат. Це допоможе уникнути непередбачених складнощів і зберегти стабільний доступ до водопостачання та каналізації, а також дозволить більш ефективно контролювати сімейний бюджет.

