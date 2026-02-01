Графики отключения света в Кировоградской области на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать на десятках улиц из-за плановых работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю со 2 по 8 февраля.
02.02.2026 года с 8 до 17 часов будут проводить плановый ремонт в Олександрии. Ограничения будут действовать на улицах:
- 6-го Грудня, 249, 251, 253А, 255, 257, 259, 259А, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 304, 308, 310, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 324А, 326, 328, 330, 332, 334
- Вышнева, 63
- Вильхова, 9, 15
- Горихова, 37
- Даныла Апостола, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15-17, 27, 29
- Космична, 78, 85
- Леонида Быкова, 1-3, 5-11, 11А, 15, 17, 19
- Макаренка, 1-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25
- Металистив, 1-3, 3А, 4-31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- Мыколы Михновського пров., 31А
- Мыколы Хвильового, 1-5, 5А, 6-21, 23-24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Пивденна, 1, 3, 5, 7-15, 17
- Свободы, 40, 42, 44, 47, 50-54, 55А, 56-69, 71-90
- Соборный просп., 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196
- Сосюры, 33, 35, 38, 43
- Трапезонська, 1-19, 21, 23, 23А, 24-29, 31-32, 34, 36
- Федора Мержанова, 2
- Юрия Кондратюка, 1, 1А, 2, 2А, 3-6, 6А, 7, 8а, 9-12, 14, 16, 20, 22
03.02.2026 года с 9 до 16 часов не будет света в населенном пункте Попельнасте, на улице:
- Шевченко, 56, 58-61, 65-68, 70, 72, 74-76, 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-96
04.02.2026 года с 9 до 16 часов ограничат электроснабжение в населенном пункте Шевченково на улицах:
- Зарична, 16
- Степова, 4, 7
- Тобилевычив, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 46, 50
- Польова, 1-3, 5-10, 12-13, 15-16, 18-19, 20а, 2
05.02.2026 года обесточат Пидгайци с 9 до 16 часов на улицах:
- Вышнева, 4, 7-8
- Вышневый пер., 1-3
- Схидна, 55
Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».
