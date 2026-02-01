Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Кировоградской области.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать на десятках улиц из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю со 2 по 8 февраля.

02.02.2026 года с 8 до 17 часов будут проводить плановый ремонт в Олександрии. Ограничения будут действовать на улицах:

6-го Грудня, 249, 251, 253А, 255, 257, 259, 259А, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 304, 308, 310, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 324А, 326, 328, 330, 332, 334

Вышнева, 63

Вильхова, 9, 15

Горихова, 37

Даныла Апостола, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15-17, 27, 29

Космична, 78, 85

Леонида Быкова, 1-3, 5-11, 11А, 15, 17, 19

Макаренка, 1-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25

Металистив, 1-3, 3А, 4-31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Мыколы Михновського пров., 31А

Мыколы Хвильового, 1-5, 5А, 6-21, 23-24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Пивденна, 1, 3, 5, 7-15, 17

Свободы, 40, 42, 44, 47, 50-54, 55А, 56-69, 71-90

Соборный просп., 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196

Сосюры, 33, 35, 38, 43

Трапезонська, 1-19, 21, 23, 23А, 24-29, 31-32, 34, 36

Федора Мержанова, 2

Юрия Кондратюка, 1, 1А, 2, 2А, 3-6, 6А, 7, 8а, 9-12, 14, 16, 20, 22

03.02.2026 года с 9 до 16 часов не будет света в населенном пункте Попельнасте, на улице:

Шевченко, 56, 58-61, 65-68, 70, 72, 74-76, 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-96

04.02.2026 года с 9 до 16 часов ограничат электроснабжение в населенном пункте Шевченково на улицах:

Зарична, 16

Степова, 4, 7

Тобилевычив, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 46, 50

Польова, 1-3, 5-10, 12-13, 15-16, 18-19, 20а, 2

05.02.2026 года обесточат Пидгайци с 9 до 16 часов на улицах:

Вышнева, 4, 7-8

Вышневый пер., 1-3

Схидна, 55

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Кировоградской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда обращаться за помощью.