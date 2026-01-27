Для оформления доплаты пенсионерам в Кировоградской области необходимо подготовить и подать полный пакет документов.

Для некоторых пенсионеров с внуками доступна специальная доплата в Кировоградской области и в других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении №654 Кабинета Министров Украины.

Пенсионеры могут получать от государства не только основную выплату, но дополнительные доплаты в Кировоградской области. В частности, речь идет о лицах, имеющих на своем содержании несовершеннолетних детей или внуков.

Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (т.е. прекративших работу или не зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель) и имеющих на своем содержании детей до 18 лет. Ее размер – 150 гривен на каждого ребенка.

Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление производится до достижения ребенком совершеннолетия.

Однако на несовершеннолетних, получающих пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", прибавка к пенсии не начисляется.

заявление о назначении или перерасчете пенсии, оформленное в соответствии с приложением 1 постановления правления Пенсионного фонда Украины № 22-1 от 25 ноября 2005 года;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие факт нетрудоустройства и отсутствие предпринимательской деятельности;

свидетельство о рождении несовершенолетнего, находящегося на содержании пенсионера;

справка с места жительства, выданная уполномоченными органами (органами управления жилищным фондом или отделом регистрации), подтверждающая совместное проживание несовершенолетнего с заявителем или факт его нахождения на иждивении.

