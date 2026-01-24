Новый график движения поездов в Кировоградской области внес определенные коррективы в привычное передвижение местных жителей по региону.

Новый график поездов в Кировоградской области был введен с целью стабилизировать движение пассажирских перевозок и уменьшить количество задержек на фоне изменившихся условий курсирования, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Кировоградской области начал действовать с 22 января 2026 и охватил как региональные, так и пригородные маршруты Укрзализныци, которые проходят по территории региона или курсируют мимо него.

О корректировке расписания сообщила пресс-секретарь Одесской железной дороги Наталья Нагорная в комментарии Общественному.

По ее словам, изменения стали ответом на системные задержки, возникавшие из-за обстрелов инфраструктуры, вынужденных объездов отдельных участков путей, а также использования резервных тепловозов в обесточенных регионах.

Представительница железной дороги пояснила, что в этих условиях Укрзализныця просмотрела ряд маршрутов и скорректировала продолжительность отдельных рейсов.

В результате новый график движения поездов в Кировоградской области затронул 118 составов дальнего сообщения и еще более сотни региональных и пригородных рейсов.

Отдельное внимание в Укрзализныце обратили на билеты, приобретенные пассажирами раньше времени. По словам Натальи Нагорной, в проездных документах, купленных после 8 января, новое время отправления и прибытия уже было учтено автоматически.

В то же время пассажирам, которые оформляли билеты через ресурсы или кассы иностранных перевозчиков, рекомендуют дополнительно проверять актуальное расписание на официальных каналах Укрзализныци во избежание недоразумений перед поездкой.

Актуальное расписание складов, курсирующих через Кропивницкий, Знаменку и Помочную, можно найти на сайте УЗ.

