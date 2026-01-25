С 1 января размер денежной помощи для пенсионеров в Киевской области возрос, ведь он напрямую привязан к показателю прожиточного минимума.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области продолжится выплачиваться пожилым украинцам, отвечающим определенным критериям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

С 1 января размер выплаты возрос, ведь он напрямую привязан к показателю прожиточного минимума. В частности, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, в 2026 году имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 595 гривен.

Повышение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области произошло в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц - с 2391 грн до 2595 грн.

Получать эту выплату могут только украинцы, которые одновременно соответствуют установленным критериям. В частности, право на надбавку имеют граждане, которые:

проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года;

имеют официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

В то же время, помощь не начисляется украинцам, которые после аварии выехали из радиационно загрязненных зон, а впоследствии вернулись обратно. Также она не предусмотрена для переехавших или зарегистрировавшихся на этих территориях уже после катастрофы.

При выезде пенсионера за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства выплату прекращают автоматически. Соблюдение условий контролируется посредством государственных реестров.

По данным Кабинета Министров Украины, на сегодняшний день проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч пенсионеров, а дополнительные расходы государственного бюджета на повышение этих выплат в 2026 году составляют почти 300 миллионов гривен.

