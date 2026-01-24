Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области организуют государственные и благотворительные учреждения, сообщает Politeka.

Среди основных точек предоставления помощи – Кировоградский областной социальный центр матери и ребенка.

Здесь переселенцы могут переночевать, воспользоваться горячим душем, приготовить еду и получить детское питание, средства гигиены и постельное белье.

Бесплатные продукты для ВПЛ в нашей области поставляются благодаря поддержке благотворителей, а для получения помощи достаточно обратиться по телефону +380932946061.

Еще одна локация, где оказывают помощь – Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь переселенцы и пенсионеры могут получить гуманитарную поддержку, консультации психолога и убежища во время воздушной тревоги в подвальном хранилище.

Важно, что работа учреждения проходит с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по адресу: ул. Вокзальная, 14, а для уточнения деталей можно обращаться по телефонам +380501725751 или +380509740427.

Еще одним пунктом помощи является Гуманитарный штаб, предоставляющий горячие обеды, одежду, детское питание и продовольственные пакеты в Кировоградской области.

Центр расположен в школе УВК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит" на Студенческом бульваре, 21. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Здесь бесплатные продукты и другую поддержку могут получить пенсионеры, ВПЛ, многодетные и малообеспеченные семьи, женщины и люди с инвалидностью.

Перед тем, как следовать по указанным адресам, следует уточнить информацию о том, доступна ли выдача продовольствия. Об этом также сообщают на официальных страницах в соцсетях.

