Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого в Кіровоградській області.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 2 по 8 лютого будуть діяти на десятках вулиць через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

02.02.2026 року з 8 до 17 години будуть проводити плановий ремонт у Олександрії. Обмеження діяютимуть на вулицях:

6-го Грудня, 249, 251, 253А, 255, 257, 259, 259А, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 304, 308, 310, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 324А, 326, 328, 330, 332, 334

Вишнева, 63

Вільхова, 9, 15

Горіхова, 37

Данила Апостола, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15-17, 27, 29

Космічна, 78, 85

Леоніда Бикова, 1-3, 5-11, 11А, 15, 17, 19

Макаренка, 1-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25

Металістів, 1-3, 3А, 4-31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Миколи Міхновського пров., 31А

Миколи Хвильового, 1-5, 5А, 6-21, 23-24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Південна, 1, 3, 5, 7-15, 17

Свободи, 40, 42, 44, 47, 50-54, 55А, 56-69, 71-90

Соборний просп., 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196

Сосюри, 33, 35, 38, 43

Трапезонська, 1-19, 21, 23, 23А, 24-29, 31-32, 34, 36

Федора Мержанова, 2

Юрія Кондратюка, 1, 1А, 2, 2А, 3-6, 6А, 7, 8а, 9-12, 14, 16, 20, 22

03.02.2026 року з 9 до 16 години не буде світла в населеному пункті Попельнасте, на вулиці:

Шевченка, 56, 58-61, 65-68, 70, 72, 74-76, 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-96

04.02.2026 року з 9 до 16 години обмежать електропостачання в населеному пункті Шевченкове на вулицях:

Зарічна, 16

Степова, 4, 7

Тобілевичів, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 46, 50

Польова, 1-3, 5-10, 12-13, 15-16, 18-19, 20а, 2

05.02.2026 року знеструмлять Підгайці з 9 до 16 години на вулицях:

Вишнева, 4, 7-8

Вишневий пров., 1-3

Східна, 55

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

