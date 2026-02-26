Подорожание продуктов в Харьковской области может продолжиться из-за сезонных факторов и изменений логистики.

В Харьковской области за последний месяц отмечается подорожание продуктов, влияющих на бюджет жителей региона, передает Politeka.

Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в бакалеи, молочной и мясной группах товаров.

Бакалея: гречка

Средняя стоимость гречихи составляет 50,10 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены колеблются от 42,90 грн у Auchan до 61,70 грн в Megamarket. Для сравнения, в январе средняя цена в магазинах составляла 47,48 грн. За последний месяц продукт подорожал на 3,98 грн., что свидетельствует о постепенном повышении цен.

Молочные продукты: сыр твердый

Сыр «Звени Гора» голландский 45% подорожал до 602,15 грн за килограмм. Самое низкое предложение у Metro – 566,80 грн, самое высокое – у Megamarket, 637,50 грн. Январская средняя цена составила 539,04 грн. За месяц сыр прибавил в цене 38,85 грн, что делает его одним из самых дорогих товаров в категории.

Мясные продукты: свинина

Свинина ошеек сейчас стоит 317,32 грн за килограмм. Цены в магазинах варьируют от 309,00 грн у Megamarket до 321,36 грн в Metro. Для сравнения, в январе средняя стоимость составила 315,21 грн. За последний месяц свинина подорожала на 3,71 грн.

Эти данные демонстрируют, что рост стоимости базовых продуктов в Харьковской области касается разных категорий товаров, от круп до мяса и молочных продуктов. Потребителям советуют внимательно планировать покупки, ведь тенденция повышения цен может сохраняться в ближайшие месяцы.

Аналитики предупреждают, что подорожание продуктов в Харьковской области может продолжиться из-за сезонных факторов и изменений логистики.

