Подорожание продуктов в Полтавской области существенно влияет на ежедневные расходы местных жителей, особенно на базовые товары питания, сообщает Politeka.

Средний уровень цен показывает заметный рост по сравнению с январем.

Сыр жесткий «Звени Гора» голландский 45% стоит от 566,80 грн до 637,50 грн за килограмм. Среднее значение за месяц достигло 602,15 грн., что на 38,85 грн. больше чем в предыдущем периоде. Такое повышение испытывают преимущественно семьи, регулярно покупающие молочные продукты.

Курятина филе показывает менее резкое, но стабильное увеличение. Текущие цены колеблются от 229 до 245 грн. за килограмм, среднее значение – 236,33 грн. Прирост за месяц составляет 8,97 грн, что формирует дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Консервированная кукуруза Верес (340 грамм) продается от 54,50 до 68,40 грн. Средняя цена выросла на 3,50 грн по сравнению с январем и сейчас составляет 59,92 грн. Анализ показывает, что даже небольшие продукты длительного хранения испытали заметное повышение стоимости.

Эксперты советуют жителям внимательно отслеживать акционные предложения в разных супермаркетах и ​​планировать закупки раньше времени. Это помогает оптимизировать расходы и поддерживать сбалансированное питание даже на фоне роста цен.

В заключение подорожание продуктов в Полтавской области остается актуальной темой для потребителей, стремящихся рационально распределять семейный бюджет и сохранять финансовую стабильность.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста цен на базовые продукты сохранится и в последующие месяцы, что требует от потребителей осторожного планирования затрат.

