Завершение отопительного сезона в Одесской области в 2026 году позволит жителям плавно перейти на более теплое время года.

В Одесской области приближается завершение отопительного сезона 2026, сообщает Politeka.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Документ не привязывает завершение сезона к конкретной дате. Тепло прекращают подавать, если среднесуточная температура в течение трех суток превышает +8°C. Это позволяет постепенно переводить котельные и теплосети в летний режим работы без резких перепадов в жилых домах и в социальных объектах.

Специалисты советуют жителям в 2026 году:

проверять состояние батарей и вентиляционных решеток;

контролировать температуру в доме;

планировать проветривание и поддерживать комфортную влажность;

следить за показателями счетчиков и передавать их в теплосеть.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Одессе приступил к поэтапному отключению 31 марта. В Белгороде-Днестровском батарее выключили чуть раньше – 25 марта. Жилые дома, бюджетные учреждения и другие потребители получали тепло по необходимости, а среднесуточная температура регулировала сроки отключения во избежание резких перепадов в помещениях. Постепенное завершение сезона позволило жителям сохранить комфорт в квартирах, а городским службам экономить энергоресурсы.

Также стоит отметить, что завершение отопительного сезона в Одесской области в этом году позволит жителям плавно перейти на более теплое время года, а также планировать расходы на обогрев жилья.

