Работа для пенсионеров в Киеве остается востребованной, ведь столичные работодатели предлагают должности по официальному трудоустройству, стабильной оплате и удобному графику, сообщает Politeka.

Одним из направлений есть бухгалтерия. Компания «АТМА, ООО», поставляющая санитарно-гигиеническую продукцию, открыла позицию специалиста по первичной документации на склад. Обязанности предполагают обработку бумаг, участие в инвентаризации, корректировку данных в учетной системе и сопровождение накладных для водителей. Оплата составляет 30000-32000 гривен. Работникам обещают социальные гарантии, обучение и возможность развития.

В розничном сегменте сеть "Фора" приглашает продавцов продовольственных товаров. Уровень дохода - 29 500-38 300 гривен после налогообложения. Среди задач – контроль качества, консультации покупателей, выкладка продукции и соблюдение кассовой дисциплины. Компания обеспечивает официальный контракт, своевременные выплаты и гибкий график.

Также идет набор водителей в Rozetka для вождения автомобилей Mercedes Sprinter. Работа предусматривает доставку между складами, магазинами и почтоматами. От кандидатов ожидают опыт управления от двух лет, знание правил дорожного движения и ответственность. Зарплата – 38 000–50 000 гривен, предусмотрены отпуск, больничные и премии.

В целом работа для пенсионеров в Киеве охватывает бухгалтерское направление, торговлю и логистику, что позволяет людям старшего возраста сохранять активность и иметь стабильный доход.

Работодатели отмечают, что опыт и ответственность старших работников остаются важным преимуществом для бизнеса.

