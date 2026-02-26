27 февраля в части районов города Чернигова и на отдельных улицах будут действовать графики отключения света.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

27 февраля в части районов города Чернигова и на отдельных улицах будут действовать графики отключения света. Перерывы в подаче света связаны с выполнением плановых технических работ, модернизацией оборудования и обновлением городских электросетей.

С 9 до 17 часов будут продолжаться отключения, которые охватят дома, находящиеся по адресам:

Алексеева — 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84;

Анатолия Погрибного — 1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 26б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3Б, 11а;

Васыля Будныка — 3–39, 4а, 27а, 27б;

Гарамив — 20, 22, 22а;

Глухивська — 1–10, 2а, 2б, 3а;

Городнянська — 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а;

Дмытра Самоквасова — 1–6;

Добровольцив — 5, 5а, 7–31;

Елецька — 3–6, 8, 10, 12, 12а, 14б, 16, 16А, 18–20, 20а, 20б, 22, 24;

Ивана Выговського — 1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а;

Кастуся Калыновського — 1, 2;

Кырыла Розумовського — 48–66, 62В, 62г, 72, 74, 74а, 76–82, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157;

Ковпака — 1;

Корюкивська — 1;

Кукушанка — 1;

Леонида Каденюка — 1–23, 6а, 15а, 17А, 23а;

Лытовська — 2, 2а, 2б, 2В, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17, 17а, 17б, 19б, 21, 21а, 23, 23а;

Лугова — 58;

Мыру — 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 216–270;

Мыхалевича — 15;

Молчанова — 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а;

Олександра Довженка — 1–6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15;

Олександра Тыщынського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46б, 48, 49, 4а, 19а, 20а;

Пивци — 1, 1А, 1в, 3, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А;

Пласту — 2а, 3–32, 18а, 26А;

Прывитна — 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а;

Сагайдак — 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а;

Сагайдак 1-й — 12, 17;

Садова — 11А;

Седнивськый — 1, 1а, 3, 3а, 4, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17Б, 18;

Сичовых стрильцив — 1–31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а;

Сонячна-Подусивка — 2а, 2Б, 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 6а, 8а, 14А;

Спортывна — 6, 32, 34–69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а;

Старострыженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а;

Стрилецька — 28;

Теробороны — 52а, 52б, 54–81, 83, 85, 87, 89, 91–93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137–139, 138а, 141, 141а, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159, 54а;

Тыха — 3;

Федора Уманця — 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23–25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45, 47, 2/61, 2/170;

Чернигивська — 1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А;

Чернигивськый — 16;

Ягидна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а;

Ящука — 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.

Также обесточивание продлится с 09:00 до 15:00, однако они охватят только отдельные адреса:

Иоанна Максымовыча - 13, 15, 16а, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Пантелеймоновська - 12б, 14, 19;

Фабрычна — 3–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 5a, 14a.

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.



