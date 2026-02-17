Дефицит продуктов в Харькове может значительно усилиться в этом году.

В Украине растет дефицит продуктов в Харькове из-за нехватки сезонных работников для сбора урожая ягод, фруктов и овощей, сообщает Politeka.

По данным аграрных ассоциаций, украинские фермеры не могут найти достаточно рабочих в стране, поскольку зарплаты и условия труда уступают европейским.

По оценкам, для сбора малины в 2026 году нужно более 70 тысяч сезонных работников, в то время как внутренние ресурсы покрывают только половину потребности. Похожая ситуация с клубникой, голубиной и яблоневыми плантациями, что создает реальный риск потери части урожая.

Главная причина – отток украинцев за границу. В соседней Польше сборщики получают до 3 000 грн в день и дополнительные бонусы, включая жилье и транспорт. В Молдове оплата меньше, но также выше, чем в среднем по Украине.

Некоторые хозяйства пытаются удержать персонал, повышая зарплаты до 76 000 грн. в месяц, а также привлекают иностранных рабочих из Бангладеша, Непала, Индии и африканских стран. Неквалифицированные работники получают от $500, а водители и операторы техники – от $800.

Чтобы частично компенсировать нехватку людей, фермеры предлагают самосбор урожая покупателям за половину рыночной стоимости и внедряют механизированные комплексы для сбора орехов и ягод.

В настоящее время украинское законодательство ограничивает наем иностранцев высокими требованиями по зарплате и разрешениям. Однако в Верховной Раде рассматриваются законопроекты, которые должны упростить процедуру трудоустройства.

Эксперты предупреждают, что без дополнительной рабочей силы дефицит продуктов в Харькове может значительно усилиться в этом году, влияя на цены и доступность свежих фруктов и овощей для населения.

