В Луцке с 17 февраля 2026 вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей, передает Politeka.

Решение принято горисполкомом с учетом роста расходов на электроэнергию, газ, водоснабжение и другие составляющие, формирующие конечную стоимость услуг.

Основная цель изменений – обеспечить финансовую стабильность ГКП «Луцктепло» и отразить реальные затраты на производство и доставку тепловой энергии.

Почему изменяются тарифы и насколько?

Корректировка произошла из-за повышения стоимости энергоресурсов и услуг, не зависящих непосредственно от предприятия. С начала года выросли цены на электроэнергию и ее распределение, природный газ, водоснабжение и водоотвод. Кроме того, повлиял показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемый при расчете тарифов.

Согласно официальной таблице рост стоимости колеблется от 3% до 4% в зависимости от категории потребителей и типа котельных. Для бюджетных учреждений изменения составляют примерно 4%, другие организации получат корректировку на уровне 3–4%, а для религиозных структур тариф повысился около 4%.

Кого касается повышения?

Новые тарифы применяются к следующим категориям потребителей:

бюджетные учреждения,

другие юридические лица,

религиозные организации

Таким образом, население города на данный момент не подпадает под повышение, а изменения касаются исключительно организаций, получающих тепло и горячую воду от ГКП «Луцктепло».

Городские власти советуют руководителям учреждений заранее ознакомиться с обновленными тарифами, чтобы учесть новые расценки в планировании бюджета и расходов на энергоносители.

Внедренное повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке направлено на поддержку бесперебойных поставок тепла и воды для организаций и позволяет предприятию эффективно покрывать растущие расходы на энергоресурсы.

