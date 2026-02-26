Все, кто ищет крышу над головой, могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, готовое принимать переселенцев немедленно.

Во Львовской области переселенцы, нуждающиеся в временном убежище, могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в рамках государственной поддержки.

Оформление заявок осуществляется через государственный портал «Дія» или в местных органах самоуправления. Апартаменты предоставляются из фонда, сформированного властями, сроком до 12 месяцев с возможностью продления, если другие варианты отсутствуют.

Распределение жилья осуществляется по балльной системе. При оценке учитывают социальные условия, состав и уровень потребности. Первоочередно обеспечивают крышей над головой многодетные семьи, семьи с детьми, беременных женщин, людей с инвалидностью и пожилых, чьи дома повреждены или разрушены. Минимальная площадь составляет шесть квадратных метров на каждого жителя.

Чтобы оформить временное размещение, переселенцы должны встать на учет в ЦНАПе, районной администрации или исполнительных органах общины. Каждому заявителю присваивается уникальный номер для дальнейшего рассмотрения. Необходимые документы включают в себя паспорт, справку переселенца, идентификационный код, подтверждение родственных связей и документы о льготах. Факт утраты жилья подтверждается заявлением членов домохозяйства.

Отказ может быть предоставлен только в случае неполного пакета документов или предоставления недостоверной информации. Такое решение можно оспорить в судебном порядке.

Переселенцам без приоритетного статуса советуют пользоваться сервисом «Прихисток», контакт-центрами общин или проверенными волонтерскими платформами. Все предложения жилья проходят дополнительную проверку и обновляются в реальном времени, что позволяет быстро найти доступный вариант.

