Подорожчання продуктів в Харківській області може продовжитися через сезонні фактори та зміни логістики.

У Харківській області за останній місяць відзначається подорожчання продуктів, що впливає на бюджет мешканців регіону, передає Politeka.

Найбільш відчутні зміни зафіксовані у бакалії, молочній та м’ясній групах товарів.

Бакалія: гречка

Середня вартість гречки становить 50,10 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни коливаються від 42,90 грн у Auchan до 61,70 грн у Megamarket. Для порівняння, у січні середня ціна по магазинах складала 47,48 грн. За останній місяць продукт подорожчав на 3,98 грн, що свідчить про поступове підвищення цін.

Молочні продукти: сир твердий

Сир «Звени Гора» голандський 45% подорожчав до 602,15 грн за кілограм. Найнижча пропозиція у Metro – 566,80 грн, найвища – у Megamarket, 637,50 грн. Січнева середня ціна складала 539,04 грн. За місяць сир додав у ціні 38,85 грн, що робить його одним із найбільш дорогих товарів у категорії.

М'ясні продукти: свинина

Свинина ошийок зараз коштує 317,32 грн за кілограм. Ціни у магазинах варіюють від 309,00 грн у Megamarket до 321,36 грн у Metro. Для порівняння, у січні середня вартість була 315,21 грн. Протягом останнього місяця свинина здорожчала на 3,71 грн.

Ці дані демонструють, що зростання вартості базових продуктів у Харківській області торкається різних категорій товарів, від круп до м’яса та молочних продуктів. Споживачам радять уважно планувати покупки, адже тенденція до підвищення цін може зберігатися у найближчі місяці.

Аналітики попереджають, що подорожчання продуктів в Харківській області може продовжитися через сезонні фактори та зміни логістики.

