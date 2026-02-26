Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает украинцам, потерявшим крышу над головой из-за войны, найти временное убежище в безопасных городах, сообщает Politeka.

Платформа «Допомагай» собирает объявления от неравнодушных местных жителей, готовых предоставить переселенцам комнаты или квартиры без оплаты. Это позволяет создать комфортные условия проживания и поддержать оказавшихся в сложной ситуации.

Предложения варьируются от отдельных до полноценных квартир, где переселенцы могут жить вместе с хозяевами. В городе Одесса доступны разные варианты в зависимости от потребностей и возраста соискателей жилья.

К примеру, на улице Жуковского предлагают комнату для женщины в двухкомнатной квартире с хозяйкой 68 лет. Владелец отмечает, что не нуждается в уходе, ищет компаньона для совместного проживания и общения в вечернее время.

Другой вариант находится на проспекте Князя Владимира Великого. Здесь порядочная семья готова принять одинокую женщину пенсионного возраста в трехкомнатной квартире на первом этаже. Комната отдельная, со всеми удобствами, а проживание предоставляется бесплатно.

Также отдельная комната в частном доме по улице Бригадной доступна для чистоплотной женщины до 55 лет без вредных привычек. Хозяева просят лишь небольшую помощь по дому, обеспечивая комфортное сожительство и поддержку переселенцам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает одновременно решить потребности переселенцев и поддержать общину, создавая атмосферу взаимопомощи и безопасности.

Такое жилье не только обеспечивает временное убежище, но и позволяет переселенцам адаптироваться к новой среде и восстановить ощущение стабильности.

