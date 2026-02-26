Советуем заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 27 февраля.

В Кировоградской области 27 февраля произойдет временное отключение света в связи с проведением плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключений света в Кировоградской области на 27 февраля и учесть эту информацию при планировании повседневных дел во избежание неудобств из-за временного отсутствия электроснабжения.

В Кропивницком районе будут продолжаться отключения с 9 до 17 часов. Их внедряют в следующих населённых пунктах:

Нова Павливка улицы:

Вильный Гай — 1, 1А, 3, 3а, 4А, 5, 5а, 7, 7А, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 18а, 19, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Тараса Шевченка — 2

Безводня улица:

Космонавтив - 16, 20, 24-27, 31

Садова - 1, 1а, 2-3, 14, 16, 20, 26, 28, 34, 38

Иванивка улицы:

Космонавтив — 17, 19, 23, 27а, 28-30

Садова — 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

Мыру — 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63

Вышнева — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Анатолия Бузуляка — 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

27.02.2026 года также вводятся дополнительные обесточивания в Олександровском районе. Из-за расчистки трассы с 10 до 17 часов выключения будут в селе Голиковое на улицах:

Луговый пер., 1, 1А, 2, 4, 6-7, 11

Степова, 3-5, 19-20

Центральна, 2-3, 5, 7-8, 12, 14, 16

Широкопояса пер., 5

Шкильный пер., 1, 3-6, 8-9

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что может стать реальностью для украинцев.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Кировоградской области: пассажирам сообщили о новых тарифах.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: стало известно, как выросли цены на билеты.