Доплаты для пенсионеров в Одесской области в 2026 году предусматривают дополнительные выплаты для пожилых людей.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области рассчитываются на основе сверхурочного трудового стажа и установленного прожиточного минимума, сообщает Politeka.

О доплатах для пенсионеров в Одесской области рассказали на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Так, начиная с 1 января 2026 года пожилые люди получают надбавку в размере 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы.

С учетом прожиточного минимума 2595 грн сумма доплаты для пенсионеров в Одесской области составляет 25,95 грн в год. Автоматический перерасчет производится для женщин со стажем более 30 лет и мужчин более 35 лет.

Если гражданин продолжает работать, перерасчет производится после ухода на пенсию или при изменении прожиточного минимума. Ветераны труда также имеют право на социальные льготы.

Статус ветерана труда предоставляется женщинам со стажем от 35 лет и мужчинам от 40 лет, достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию.

Льготы включают в себя освобождение от земельного налога, бесплатное зубное протезирование, первоочередное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах региона.

Кроме того, ветераны могут получить первоочередной ремонт жилья, обеспечение твердым топливом и дополнительный неоплачиваемый отпуск.

В практическом измерении минимальное лишение за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет по меньшей мере 129,75 грн.

Специалисты Пенсионного фонда советуют обращаться в органы социальной защиты для оформления статуса ветерана труда и оформления всех необходимых документов.

