Індексація пенсій з 1 березня у Київській області охопить усіх громадян, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.

Про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. За його словами, підвищення становитиме 12,1%, що на 4% більше за торішній рівень інфляції.

Перерахунок проведуть автоматично. Звертатися до установ чи подавати додаткові документи не потрібно.

Посадовець наголосив, що рішення стало можливим завдяки фінансовій стабільності фонду. Бюджет на 2026 рік затверджений без дефіциту й перевищує 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує прогнозованість виплат для понад 10 мільйонів українців.

Середній розмір забезпечення у 2026-му становить близько 6 500 гривень. Водночас більш як 4,3 мільйона осіб отримують менші суми. Саме тому перегляд став частиною системних змін, спрямованих на підтримку людей поважного віку.

Міністерство вже підготувало оновлену модель пенсійної системи та завершує роботу над законопроєктом, який має гарантувати стабільність і справедливість на довгострокову перспективу.

Очікується, що індексація пенсій з 1 березня у Київській області покращить фінансове становище громадян, особливо тих, хто отримує мінімальні нарахування.

Перегляд допоможе зберегти купівельну спроможність, зменшити соціальну нерівність і дозволить літнім людям впевненіше планувати власний бюджет.

Оновлені суми виплат почнуть надходити отримувачам уже в березні відповідно до встановленого графіка.

