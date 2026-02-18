Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные обеды, экономить деньги и время.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве в 2026 году продолжает предоставляться в виде горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или финансовых затруднений.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с высокими стандартами гигиены. Меню включает вегетарианские и веганские продукты, обеспечивающие необходимую энергетическую ценность для пожилых людей.

Бесплатные обеды доступны как киевлянам, так и переселенцам из пострадавших районов. Выдача проходит три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Основные точки: парк "Радуга" на ул. Мечты в 13:30, ул. Новомостицкая, 2-Г в 14:00 и ул. Нижний Вал, 23 в 15.30.

Организаторы призывают информировать соседей и знакомых, чтобы помощь дошла до всех, кто в ней нуждается. Кроме питания, волонтеры предоставляют минимальное социальное сопровождение: общаются с пенсионерами, консультируют по здоровому образу жизни и базовым потребностям.

Благодаря инициативе, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные обеды, экономить средства и время, а также поддерживать социальные контакты даже в сложные периоды.

Для удобства и безопасности организаторы советуют ознакомиться с графиком заранее и соблюдать правила раздачи на каждой точке. Все желающие могут обращаться к волонтерам за дополнительной информацией, чтобы своевременно получить поддержку.

Регулярное участие в программе помогает пожилым людям чувствовать уверенность в завтрашнем дне и уменьшать тревогу относительно ежедневных расходов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.